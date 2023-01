Rimini-Entella, probabili formazioni: le scelte di Gaburro e Volpe

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Rimini

Prima sfida di una settimana di fuoco per l'Entella che oggi alle 14,30 sfida il Rimini nella ventiduesima giornata del girone B di Serie C. I chiavaresi sono reduci dai successi con Torres e Alessandria e dopo la trasferta in Emilia-Romagna giocheranno mercoledì la semifinale di andata della Coppa Italia con il Vicenza mentre il prossimo weekend avranno di fronte la Carrarese.

Tre gare in una settimana ma niente turnover per Volpe che oggi schiererà ancora la difesa a tre con Parodi e Chiosa inamovibili e Pellizzer in vantaggio su Reali e Sadiki. A centrocampo torna il jolly Tenkorang che però partirà dalla panchina, la coppia centrale sarà ancora formata da Rada e Tascone con Barlocco e Zappella sugli esterni.

Pochi i dubbi in attacco dove Meazzi dovrebbe vincere ancora il ballottaggio con Ramirez nel ruolo di trequartista alle spalle di Merkaj e Zamparo che ha scontato la squalifica e può tornare in campo.

Rimini-Entella, le probabili formazioni

Rimini (4-3-3) Galeotti, Tofanari, Allievi, Panelli, Haveri; Delcarro, Pasa, Tonelli; Gabbianelli, Santini, Rossetti.

Entella (3-4-1-2) De Lucia, Chiosa, Pellizzer, Parodi; Zappella, Tascone, Rada, Barlocco; Meazzi; Merkaj, Zamparo.

Rimini-Entella in diretta tv e streaming

La sfida di oggi alle 14,30 tra Rimini ed Entella sarà trasmessa in direta tv e streaming solamente da Eleven Sport, la partita non è tra quelle inserite nel palinsesto di Sky.