Rimini-Entella, probabili formazioni: le scelte di Troise e Gallo

Due giornate alla fine del campionato e quattro punti da gestire sull'Ancona al momento sedicesimo. L'Entella sfida il Rimini per blindare la salvezza e tornare al successo dopo tre giornate con due ko e un pareggio. Un solo punto per Gallo che sfida una squadra reduce dal pesante 0-3 con la Carrarese, ma capace di vincere le due sfide precedenti volando così al decimo posto, l'ultimo che qualifica ai playoff.

Rimini-Entella, le scelte di Troise

Troise si dovrebbe affidare ancora al 4-3-3 con Langella che sembra recuperato e quattro giocatori che invece difficilmente potranno essere della gara: Cernigoi, Malagrida, Leoncini e Iacoponi. Possibile quindi che il tridente resti quello con Morra centravanti e Lamesta e Capanni sugli esterni.

Rimini-Entella, le scelte di Gallo

Pochi dubbi di formazione per Gallo che ha perso Parodi per un infortunio, al suo posto ci sarà Portanova. Nessuno squalificato tra i chiavaresi e formazione già fatta tra difesa e centrocampo, mentre in attacco potrebbe esserci qualche novità con Montevago, Giovannini, Tomaselli e Santini a giocarsi due maglie.

Rimini-Entella, le probabili formazioni

Rimini (4-3-3) Colombi, Tofanari, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Lepri, Megelaitis, Garetto; Lamesta, Morra, Capanni

Entella (3-5-2) De Lucia, Portanova, Manzi, Bonini; Zappella, Lipani, Petermann, Corbari, Di Mario; Giovannini, Montevago

Rimini-Entella in diretta tv e streaming

La sfida tra Rimini ed Entella di domenica alle 16,15 sarà trasmessa in diretta tv e streaming solamente da Sky sui canali dedicati allo Sport e su Now Tv oltre che sulla App Sky Go.