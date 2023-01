Entella, con il Rimini arriva la terza vittoria consecutiva

Seconda in classifica almeno per un notte, il successo contro il Rimini vale per l'Entella l'approdo a 42 punti a meno quattro dalla Reggiana in attesa di tutte le altre gare del girone B di Serie C che si giocheranno domani. I chiavaresi oggi si portano a casa il terzo successo di fila dopo quelli con Alessandria e Torres schiantando i padroni di casa con il risultato di 1-4.

Rimini-Entella 1-4, la cronaca dei gol

Volpe inizia la gara con due soprese, nell'undici titolare ci sono infatti Corbari e Ramirez. Il grande protagonista di giornata è però Merkaj che al 7' colpisce il palo e al 17' aggiusta la mira quel tanto che basta per segnare lo 0-1 su assist di Ramirez. E' praticamente l'unica emozione della prima frazione in cui l'Entella gioca in maniera attenta e si rivela spietata sottoporta.

A inizio ripresa è Rada ad avvicinare i tre punti a Chiavari al 48', il centrocampista approfitta del calcio d'angolo del solito Ramirez e di sinisto batte ancora Galeotti. Il Rimini non ci sta e risponde quasi subito accorciando le distanze, al 53' Rossetti approfitta dell'errore di De Lucia per provare a riaprire la gara. Così però non è perché appena tre minuti più tardi Merkaj continua il suo show incrociando benissimo il tiro dell'1-3.

L'Entella a questo punto deve solo controllare e lo fa bene senza lasciare spazio agli avversari, nel finale arriva anche il poker con Morosini, la ciliegina sulla torta di un pomeriggio perfetto.