Genoa, visite mediche per Retegui: "Un onore essere qui"

Mateo Retegui, attaccante della nazionale italiana e colpo di mercato del Genoa, ha svolto le visite mediche a Genova nella giornata di martedì 25 luglio 2023. Manca solo l'annuncio ufficiale del suo acquisto, probabilmente arriverà mercoledì 26 luglio dopo la firma sul contratto che lo legherà al Grifone per i prossimi anni, probabilmente quattro.

All'uscita dalla Casa della Salute ha detto di essere molto contento di essere a Genova: "Una grande opportunità per me, un onore essere qui, ci vediamo presto". Per averlo a titolo definitivo il Genoa pagherà una cifra intorno ai 12 milioni di euro più bonus al Boca Juniors, club argentino proprietario del cartellino.

Chi è Mateo Retegui

Classe 1999, Mateo Retegui ha iniziato la sua carriera a soli 19 anni con il Boca Juniors, poi le stagioni a Estudiantes e Talleres senza squilli, l'esplosione del talento arriva con il Tigre con cui in meno di due anni segna 34 gol in 62 con media di oltre una rete ogni due gare. Un bomber vero, un killer dell'area di rigore con lo spirito battagliero di cui il Genoa ha bisogno per la salvezza. Il 17 marzo 2023 viene convocato dal CT della nazionale italiana, Roberto Mancini, in vista delle partite di qualificazione al campionato europeo contro Inghilterra e Malta. Nelle due partite segna due goal, gioca la sua terza gara in Azzurro contro l'Olanda, finale per il terzo posto in Nations League.