Reggina-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Blessin

Secondo big match di fila per il Genoa che affronta la Reggina subito dopo aver pareggiato con il Brescia in casa. Il Grifone è secondo in classifica con 22 punti e insegue a meno cinque il Frosinone, mentre la Reggina è sesta a quota 19. Tra le due a stare è meglio è sicuramente la squadra di Blessin reduce da sette gare senza sconfitte e con cinque vittorie, compresa quella di Coppa Italia con la Spal. Ha frenato invece la sua corsa la formazione di Inzaghi, partita a razzo ma inciampata nelle ultime tre giornate con i ko contro Perugia e Parma e il pari 1-1 con il Cagliari del'ultimo turno.

Reggina-Genoa: le scelte di Inzaghi

Fuori dai giochi ancora il centravanti Santander è probabile che i padroni di casa schierino l'undici che ha pareggiato in Sardegna. In porta dovrebbe toccare ancora a Ravaglia, davanti a lui Camporese è in vantaggio su Cionek, mentre non sembrano preoccupare le condizioni di Gagliolo, regolarmente in campo. In mediana ci sarà l'ex di turno Hernani, ma le attenzioni rossoblu saranno puntate soprattutto sull'attacco degli avversari, il migliore della Serie B con 20 reti. Il tridente dovrebbe essere formato da Canotto, Menez e Rivas.

Reggina-Genoa: le scelte di Blessin

Quattro assenze per Blessin che perde anche Ekuban, dopo Pajac, oltre a Badelj, squalificato dopo lo scellerato "rosso" contro il Brescia. Il Genoa che affronterà la Reggina non ha molti nodi da sciogliere, a sinstra probabile la conferma di Sabelli con Hefti a destra e Czyborra pronto a entrare in caso di necessità. Nel cuore della mediana torna Strootman che farà coppia con Frendrup, mentre nel tridente alle spalle di Coda viaggia verso la conferma l'ottimo Jagiello che dovrebbe essere preferito a Yalcin. A completare la linea dei trequartisti saranno Gudmundsson e Aramu. L'unico vero dubbio della vigilia è in porta dove Semper è in vantaggio su Martinez.

Reggina-Genoa: le probabili formazioni

Reggina (4-3-3) Ravaglia, Pierozzi, Camporese, Gagliolo, Di Chiara; Hernani, Majer, Fabbian; Canotto, Menez, Rivas.

Genoa (4-2-3-1) Semper, Hefti, Dragusin, Bani, Sabelli; Strootman, Frendrup; Jagiello, Aramu, Gudmundsson; Coda.

