Reggina-Genoa 2-1, le pagelle: Semper attento, male Czyborra, Coda stecca

Termina l'imbattibilità del Genoa che perde dopo sei risultati utili consecutivi in campionato. Al Granillo finisce 2-1 per la Reggina che aggancia il Grifone al secondo posto mentre davanti a tutti il Frosinone prova la fuga con i suoi cinque punti di vantaggio. Serata opaca per i ragazzi di Blessin con il tecnico che trova in Semper una delle poche note liete, il portiere para anche un rigore ma non riesce ad evitare la sconfitta.

Male invece l'attacco dove Aramu si sblocca ed è l'unico sufficiente, per una volta anche Coda non riesce ad incidere sul match. Spento inoltre Gudmundsson, ma il peggiore in assoluto è Czyborra che in fase difensiva appare spesso troppo in difficoltà.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.