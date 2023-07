Il Sestri Levante si arrende alla Reggiana

La prima amichevole estiva del Sestri Levante finisce con la sconfitta per 3-0 contro la Reggiana, formazione che è appena stata promossa in Serie B ed è molto più avanti nella preparazione visto che già domenica sarà impegnata in Coppa Italia. Per Barilari alcune buone indicazioni in vista dei prossimi test che porteranno i corsari a giocare in Serie C.

Il tecnico schiera dal primo minuto il nuovo acquisto Cericola in attacco e altri colpi di mercato come Ghigliotti e Grilli, ma è la Reggiana a mettere subito il proprio marchio sulla sfida con il gol di Grima al 23' e poi il raddoppio già alla fine della prima frazione con Lanini. Gli emiliani chiudono i conti dopo sei minuti della ripresa con Varela Djamanca per il 3-0 finale.

Il tabellino di Reggiana-Sestri Levante 3-0

MARCATORI: al 23’ pt Girma (R), al 47’ pt Lanini (R), al 6’ st Varela Djamanca (R).

AC REGGIANA: Bardi (dal 18’ st Satalino), Pieragnolo (dal 18’ st Libutti), Varela Djamanca, Cigarini (dal 7’ st Shaibu), Lanini (dal 32’ st Arrighini), Portanova (dal 18’ st Nardi), Duarte (dal 18’ st Rozzio), Fiamozzi (dal 32’ st Luciani), Romagna (dal 18’ st Marcandalli), Bianco (dal 32’ st Vallocchia), Girma (dal 18’ st Vergara dal 41’ st Cavallini).

A disposizione: Mbaye, Sposito.

Allenatore: sig. Alessandro Nesta.

SESTRI LEVANTE: Anacoura (dal 1’ st Raspa), Ghigliotti (dal 1’ st Masini), Furno (dal 20’ st Grosso), Pane (dal 43’ st Colucci), Oliana (dal 30’ st Nenci), Andreis (dal 20’ st Podda), Forte (dal 1’ st Gala), Candiano, Cericola (dal 1’ st D’Antoni), Grilli (dal 1’ st Troiano), Parlanti (dal 30’ st Conti).

A disposizione: Sias.

Allenatore: Enrico Barilari.

DIRETTORE DI GARA: sig. Pasquale Mozillo di Reggio Emilia con Assistenti il sig. Gennaro Scafuri di Reggio Emilia e il sig. Matteo Lauri di Modena.