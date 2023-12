Reggiana-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte di Nesta e Pirlo

La bella vittoria contro il Lecco ha permesso ai blucerchiati di scappare dalla zona calda della classifica. L'operazione consolidamento passa da Reggiana-Sampdoria, match in programma sabato 16 dicembre 2023 alle ore 14 al Mapei Stadium. Match che prevede limitazioni alla vendita dei biglietti, che sono state stigmatizzate anche dalla società, che ha emesso un comunicato. "L’U.C. Sampdoria - si legge - esprime la propria delusione in merito alla decisione dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che consente la vendita per il settore ospiti ai soli residenti della regione Liguria e per gli altri settori ai soli residenti di Reggio Emilia e provincia. Tali limitazioni ci amareggiano sia per le modalità sia per le tempistiche. A nemmeno due giorni dal fischio d’inizio della gara viene infatti proibito d un cospicuo numero di tifosi blucerchiati di prendere parte a una trasferta comoda e priva di rapporti di animosità diretta con la tifoseria di casa. Il club auspica che in futuro vengano presi provvedimenti meno impattanti sulla presenza in trasferta dei sostenitori sampdoriani che, a oggi, hanno sempre dato prova di civiltà riempiendo con calore ed entusiasmo i settori ospiti degli stadi che li hanno ospitati".

Reggiana-Sampdoria, le scelte di Pirlo

Rientra dalla squalifica Depaoli, rimangono out i lungodegenti Borini, Vieira e Pedrola oltre a Barreca che sta recuperando. In porta Stankovic, in difesa si potrebbe tornare all'antico con Depaoli in vantaggio su Stojanovic, Ghilardi, Gonzalez e Murru. A centrocampo Kasami, Yepes e Giordano (l'alternativa è Depaoli con Stojanovic o lo stesso Giordano nella linea difensiva). Pochi dubbi anche in attacco con Verre ed Esposito a supporto di De Luca.

Reggiana-Sampdoria, le scelte di Nesta

La Reggiana ha finora totalizzato 17 punti in classifica, due in meno della Sampdoria (sarebbero quattro sul campo, senza la penalizzazione). Non vince da cinque gare in cui ha raccolto tre soli punti. In panchina Nesta che dovrebbe confermare la formazione che ha pareggiato la scorsa settimana con il Brescia. In porta Bardi, difesa a tre con Sampirisi, Romagna e Marcandalli; centrocampo con Libutti, Bianco, Nardi e Fiamozzi e poi attacco affidati agli ex Genoa Melegoni e Portanova che supporteranno Antiste o Gondo in attacco. Squalificato Girma, subentrato nell'ultimo match, rientra invece Pierangolo.

Reggiana-Sampdoria, le probabili formazioni

Reggiana (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Fiamozzi, Nardi, Bianco, Libutti; Portanova, Melegoni; Antiste. All. Nesta

Sampdoria (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Murru; Kasami, Yepes, Giordano; Verre, Esposito; De Luca.

Arbitro: Fourneau di Roma.

Calcio d'inizio: sabato 16 dicembre 2023, ore 14:00.

Dove vedere Reggiana-Sampdoria in diretta TV e streaming: Dazn, Now, Sky Go.