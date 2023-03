Entella, verso la Reggiana: in due rischiano di saltare la supersfida

Si avvicina a grandi passi la sfida dell'anno per l'Entella che domenica alle 17,30 affronta la capolista Reggiana per provare a riaprire la corsa al primo posto nel girone B di Serie C. Gli emiliani, che avranno il vantaggio di giocare in casa, sono a più sei sui chiavaresi e in caso di vittoria farebbero un passo decisivo verso la Serie B.

Reggiana-Entella, doppio dubbio per Volpe

A Leivi Volpe prepara la gara e ha due dubbi ancora da sciogliere, non sono infatti in perfette condizioni gli esterni Zappella e Barlocco. Proveranno a recuperare ma per ora la presenza dei due titolari è a rischio, decisivi saranno gli ultimi allenamento prima della partenza per la trasferta dell'anno.

A destra l'alternativa è Tomaselli che, arrivato a gennaio, è subito stato protagonista con due gol nelle prime due gare giocate. Più difficile gestire la situazione a sinistra con Barlocco che nelle ultime settimane è salito alla ribalta come uno dei più in forma dell'intera rosa dei chiavaresi. Per il resto tutti a disposizione di Volpe che confermerà la difesa a tre la coppia d'attacco Merkaj-Zamparo, entrambi già in doppia cifra, con il secondo che ha segnato in tutte le ultime quattro gare giocate.