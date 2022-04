Entella, verso la Reggiana: almeno tre dubbi di formazione per Volpe

L'Entella si avvicina al momento della verità della sua stagione. I chiavaresi sono a meno uno dal Cesena, terzo in classifica, e possono ancora sperare di scalzare i romagnoli, ma prima se la dovranno vedere con la Reggiana, domani alle 21, in una gara difficilissima. I padroni di casa sono secondi, a meno quattro dal Modena, non possono fare altro che vincere e sperare che la capolista si fermi per poter sperare di salire direttamente in Serie B.

E questo sarà un problema perché non solo la Reggiana ha ottanta punti in classifica, ma è anche la migliore squadra di tutto il campionato quando gioca in casa con 14 vittorie, 4 pareggi e 0 sconfitte. Insomma l'Entella si troverà davanti una corazzata e per batterla deve sicuramente invertire il trend esterno, i chiavaresi lontano dal Comunale non vincono da sei partite di fila con quattro sconfitte nelle ultime cinque.

Volpe prepara la sfida con due buone notizie, Cleur e Barlocco ci saranno e potrebbe recuperare anche Coppolaro. Niente da fare invece per Morosini che rientrerà solamente ai playoff. Il tecnico dei liguri ha almeno tre dubbi di formazione: a destra se non recupera Coppolaro dovrebbe giocare Cleur, al centro solita sfida a tre con Dessena, Palmieri e Rada a giocarsi una maglia e in attacco il ballottaggio tra Magrassi e Lescano per fare coppia con Merkaj. Sicuri del posto al momento Chiosa, Karic, Paolucci e Schenetti.