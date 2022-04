Reggiana-Entella, probabili formazioni: tre assenti e un dubbio per Volpe

Reggiana-Entella è il big match della penultima giornata del campionato di Serie C, girone B. Si affrontano la seconda della classe, unica squadra ancora imbattuta in casa, e la quarta con i chiavaresi che hanno un solo punto in meno del Cesena. L’obiettivo di Volpe è quello di provare fino all’ultimo a sorpassare i romagnoli anche se non sarà facile.

Per la sfida di questa sera alle 21 non potrà essere schierata la formazione “tipo”. L’Entella non potrà contare sul lungodegente Morosini, su Di Cosmo e anche su Coppolaro che alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca come gli succede da quasi un mese a questa parte.

Così l’Entella anti Reggiana è praticamente fatta con Borra in porta, Cleur a proteggere la fascia destra difensiva e la coppia centrale in cui vicino a Chiosa si giocano il posto Sadiki e Pellizzer. Per il resto Palmieri sembra aver battuto la concorrenza di Dessena per la terza maglia a centrocampo e Magrassi è in vantaggio su Lescano per un posto in attacco.

Reggiana-Entella: le probabili formazioni

Reggiana (3-5-2) Venturi, Luciani, Rozzio, Cauz; Libutti, Sciaudone, Cigarini, Radrezza, Contessa; Zamparo, Lanini.

Entela (4-3-1-2) Borra, Cleur, Pellizzer, Chiosa, Pavic: Karic, Paolucci, Palmieri; Schenetti; Merkaj, Magrassi

Reggiana-Entella in diretta tv e streaming

Il big match di Serie C avrà ampia copertura televisiva. Oltre a Elevens Sport, la sfida sarà trasmessa anche su Sky Sport al canale 259. Per quello che riguarda lo streaming attiva la App Sky Go e la piattaforma 196 Sports.