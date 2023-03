Reggiana-Entella, probabili formazioni: le scelte di Diana e Volpe

E' il grande giorno di Reggiana-Entella, oggi alle 17,30 la prima e la seconda del girone B di Serie C si affrontano al Mapei Stadium nel match che può aprire o chiudere la corsa al primo posto. I padroni di casa, che saranno accompagnati da oltre 6000 tifosi, record stagionale, hanno sei punti di vantaggio e vincendo vedrebbero da molto vicino la promozione.

L'Entella arriva al match da una sfilza di risultati positivi e spera di compiere l'impresa per sperare ancora nel grande salto in cadetteria senza dove passare dai playoff. I chiavaresi hanno già vinto nove volte in trasferta e puntano alla decima per riportarsi a meno tre.

Volpe perde Zappella, al suo posto Tomaselli, e per il resto conferma i titolarissimi con Pellizzer al centro della retroguardia, Rada e Corbari al centro del campo e in attacco il terzetto Ramirez-Merkaj-Zamparo.

Reggiana-Entella, le probabili formazioni

Reggiana (3-5-2) Venturi, Laezza, Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Kabashi, Cigarini, Nardi, Guiebre; Lanini, Pellegrini

Entella (3-4-1-2) Borra, Parodi, Pellizzer, Chiosa; Tomasell, Corbari, Rada, Barlocco; Ramirez; Merkaj, Zamparo

Reggiana-Entella in diretta tv e streaming

Il big match di oggi tra Reggiana ed Entella trasmesso in diretta tv da Sky al canale 253 integralmemte, per lo streaming saranno attivi i canali Now TV ed Eleven Sport.