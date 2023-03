Reggiana-Entella, le ultime sulla formazione di Volpe

Sale l'attesa per la sfida dell'anno, sabato alle 17 al Mapei Stadium è match tra prima e seconda nel girone B di Serie C. L'Entella di Volpe, lanciatissima, sfida la capolista Reggiana quasi perfetta per tutto il campionato. L'obiettivo di entrambe è sempre stato quello della promozione diretta in B, gli emiliani sono più vicini a tagliare il traguardo avendo sei punti di vantaggio sui chiavaresi che però sono decisi a non mollare. La sfida di sabato è vitale per tutte e due, se Diana porta a casa i tre punti fa un passo decisivo, se la vittoria va a Volpe il campionato è riaperto e tutto può succederde.

Reggiana-Entella, Volpe ha quasi scelto la formazione

Una buona notizia e una decisamente meno a due giorni dal match per l'Entella, Barlocco ha recuperato e giocherà regolarmente a sinistra mentre a destra Zappella non ce la fa, secondo le indiscrezioni raccolte da Il Secolo XIX, giocherà al suo posto Tomaselli che ha dato ampie garanzie nelle sue prime gare a Chiavari.

Pochi sembrano essere i dubbi della vigilia per Volpe che va verso la conferma in blocco o quasi della formazione delle ultime settimane. Uno dei pochi dubbi è nella retroguardia a tre con Sadiki e Pellizzer a giocarsi il posto, a centrocampo Rada e Corbari in mezzo mentre in attacco Ramirez, Merkaj e Zamparo saranno i titolari.