Entella ko con la Reggiana, Volpe: "Non è questa la partita per cui rammaricarsi"

La sconfitta contro la Reggiana 1-0 e la contemporanea vittoria di Cesena e Pescara complica i piani dell'Entella ora quinta in classsifica e senza più possibilità di arrivare in terza posizione. Il tecnico Volpe dopo la gara del Mapei Stadium accetta la sconfitta: "Abbiamo giocato contro una squadra forte che ha fatto più di 80 punti, non è questa la partita per cui rammaricarsi, purtroppo in trasferta abbiamo raccolto troppo poco per poter ambire a posizioni più importanti. Accettiamo la sconfitta con la consapevolezza che dobbiamo fare di più se vogliamo ottenere altri risultati”.

Fare di più sarà la parola d'ordine a iniziare dalla prossima sfida e soprattutto nei playoff: “Abbiamo fatto delle buone cose, è mancata un po’ di precisone nella conclusione e in qualche ripartenza, la Reggiana ha spinto e meritato il gol. Sono altre le partite in cui si poteva fare di più. I “se, i “ma” e i “però” valgono poco, indietro non si può guardare, cercheremo di affrontare al meglio la prossima gara per poi concentraci sui play off”.

La classifica si è complicata: “Ci tenevamo a consolidare il quarto posto, se arriveremo quinti dovremo affrontare un turno in più. Avevamo una chance anche per la terza posizione, anche se non dipendeva da noi, ma evidentemente non siamo pronti per certe ambizioni”.