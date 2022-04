Entella, sconfitta con la Reggiana e niente terzo posto

Si chiudono le porte del terzo posto per l'Entella che perde contro la Reggiaa 1-0 mentre il Cesena travolge 6-0 la Carrarese. I romagnoli adesso hanno quattro punti di vantaggio e alla fine manca solo una giornata. A dire il vero per i chiavaresi si complica anche la permanenza in quarta posizione visto che la vittoria del Pescara significa sorpasso del Delfino. Difficile pensare che cambierà qualcosa durante l'ultimo turno, e così l'Entella volerà ai playoff da quinta.

Reggiana-Entella 1-0: la cronaca

La sfida del Mapei Stadium vede la Reggiana, unica squadra imbattuta in casa nel girone B di Serie C, confermarsi squadra forte e granitica. La gara si apre con il solito Schenetti che ci prova ma non trova la porta, la risposta è di Sciaudone ma anche lui non centra il bersaglio. La Reggiana, che rischia in contropiede al 19' quando Magrassi viene fermato solo da Ventura, costruisce la migliore palla gol del primo tempo al 31' con la conclusone di Libutti che si spegne di pochissimo fuori.

E'il segnale che la squadra di casa sta salendo di tono e anche l'inizio della ripresa lo conferma, Borra è bravo su Cremonesi e Sciaudone, ma non può nulla al 73' quando Rosafio evita Palmieri e infila la porta dei chiavaresi. La Reggiana a questo punto controlla e l'Entella non riesce più a rendersi pericolosa, finisce 0-1, le trasferte restano un tabù e da oggi lo è anche il terzo posto.