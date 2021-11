Decise le date dei recuperi di Genova Calcio-Taggia e Magra Azzurri-Bogliasco

E’tempo di recuperi per i campionati di Eccellenza e Promozione con alcune gare che non sono state giocate nelle scorse settimane a causa del vento o delle allerte meteo.

Le date dei recuperi di Eccellenza e Promozione

E’il caso, il primo, di Genova Calcio-Taggia match di grande imprtanza per la classifica del campionato di Eccellenza Girone A. La partita verrà recuperata mercoledì 1 dicembre alle ore 18, due settimane di tempo quindi con nel frattempo il campionato che continuerà. La Genova Calcio, reduce dall’importante vittoria contro il Pietra Ligure, si sta provando a rilanciare in classifica dove attualmente è sesta con dodici punti a meno sette dallla vetta. Al primo posto a quota 19 c’è proprio il Taggia che per ora è affiancato dalla Cairese, ma con una vittoria nel recupero potrebbe provare la prima fuga stagionale.

Nel campionato di Promozione, Girone B, invece verrà recuperato il prossimo mercoledì, il 24 novembre, il match tra Magra Azzurri e Bogliasco con calcio d’inizio previsto sempre alle 18. La partita è di fondamentale importanza perché i biancorossi sono secondi in graduatoria con diciotto punti a meno due alla coppia di testa Sammargheritese e Forza e Coraggio. Il Magra Azzurri è formazione che ha la possibilità, grazie al recupero, di rientrare in piena corsa per il primo posto. Ad oggi è a quota 16 e con tre punti scavalcherebbe il trenino delle seconde, sempre che la situazione non cambi domenica quando si gocherà l'undicesima giornata.