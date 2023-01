Promozione, decisa la data per il recupero di Carcarese-Praese

Almeno una delle due gare rinviate tra Carcarese e Praese, match non giocati prima per la nebbia e poi per la neve, ha una data e la rivela la stessa società biancorossa con una nota ufficiale sul proprio sito ufficiale: "Mercoledì 11 gennaio, appuntamento al Candido Corrent per il recupero di Carcarese – Praese, match valevole per la 15° giornata (l’ultima di andata) del campionato di Promozione, girone A. Si giocherà alle ore 20:30.

La partita era stata rinviata, lo scorso 18 dicembre, a causa dell’impraticabilità del Candido Corrent a seguito della nevicata dei giorni precedenti.

Resta ancora da definire, invece, la data del recupero della semifinale di Coppa Italia, rinviata dopo appena 4 minuti di gioco, causa nebbia. Anche in questo caso la sfidante della Carcarese sarà la Praese.

Ma il 2023 biancorosso non si aprirà la prossima settimana, bensì domenica 8 gennaio con il derby contro il Bragno, prima giornata del girone di ritorno".