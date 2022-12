Recenatase-Entella 1-2, Volpe: "Questa gara valeva più di tre punti"

L'Entella si rialza, batte la Recenatese 2-1 e recupera punti alle prime due della classifica, una giornata importante quindi anche per il tecnico Volpe che commenta a fine gara sul sito ufficiale della Virtus: ?Oggi cercavo delle risposte, sotto tanti punti di vista, queste risposte sono arrivate. Era una partita che valeva più di 3 punti anche alla luce dei risultati di quelle davanti a noi, contava solo vincere e l?abbiamo fatto, non era facile anche considerato che la Recanatese giocava la prima partita nel suo stadio?.

Riscossa Entella contro la Recanatese

Non tutto però è stato positivo: ?C?è sicuramente da lavorare, siamo stati ingenui regalando un angolo, siamo stati confusionari su quella situazione concedendo una rete che avremmo potuto evitare. C?è stata la reazione giusta per andarla a vincere. Abbiamo difeso con ordine portando a casa la vittoria, peccato solo perché alcune ripartenze avremmo potuto sfruttarle meglio, siamo stati un po? imprecisi nell?ultimo passaggio e nella conclusione?.

Oggi, come in Coppa Italia, l'Entella è passata al 3-4-1-2: ?Nuovo modulo? Penso che un allenatore debba sempre mettersi in discussione, quando le cose non vanno bene deve ripensare un po? a tutto. C?era l?esigenza di cambiare anche per gli infortuni avuti sulla trequarti, Clemenza dopo poche giornate e ora Ramirez. Volevamo trovare soluzioni nuove, diverse, stiamo cercando interpretare questo nuovo modulo al meglio, sicuramente abbiamo tanti aspetti da migliorare, ma la strada può essere quella giusta?.