Recanatese-Entella, Volpe: "Ritroviamo la nostra identità"

L'Entella torna in campo dopo aver conquistato l'accesso alla semifinale di Coppa Italia in settimana. Volpe deve ritrovare i tre punti in campionato per tentare di rientrare nelle posizioni di testa e domenicaalle 17,30 la sfida con la Recanatese è molto importante.

Queste le parole del tecnico alla vigilia: “Tutte le gare sono importanti, ma forse quella di domani a Recanati lo è più delle altre. È una fase delicata della stagione e veniamo da un momento in cui fatichiamo a trovare una nostra identità, anche se i numeri dicono che nelle ultime 13 partite ufficiali abbiamo perso una sola volta. Detto ciò credo che si debba cogliere la differenza che esiste tra essere squadra competitiva ed essere una squadra che deve primeggiare. Il passaggio è grande. Se la squadra vale di più di quello che sta facendo lo si deve dimostrare con i fatti e non a parole, perché poi l’unico giudice insindacabile è il campo. Vorrei vedere lo spirito, la caparbietà e la voglia di vincere visti mercoledì in Coppa Italia. Ed è da lì che dobbiamo ripartire”.