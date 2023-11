Recanatese-Sestri Levante, probabili formazioni: le scelte di Pagliari e Barilari

La corsa del Sestri Levante riprende lunedì alle 20,45 in casa della Recanatese. La squadra di Barilari ritrova il campo dopo il rinvio della sfida con il Rimini e vuole tornare alla vittoria. I corsari hanno interrotto la striscia di tre risultati utili consecutivi perdendo in casa della Spal 1-0 e ora sono penultimi in classifica con otto punti. Non sarà facile però il blitz esterno in casa di una Recanatese che viaggia a vele spiegate e nella scorsa giornata ha compiuto l'impresa battendo il Pescara in trasferta 3-2. I padroni di casa si sono così arrampicati fino al sesto posto con 17 punti e sono in piena bagarre playoff.

Recanatese-Sestri Levante, le scelte di Pagliari

Pagliari conferma il 4-4-2 con la coppia offensiva Sbaffo-Melchiorri spauracchio di tutte le difese della categoria e quindi anche di quella del Sestri. All'appello mancheranno Gomez, Re e probabilmente anche Manè. Attenzione ai cambi dei padroni di casa, a Pescara i gol sono arrivati dalla panchina con la doppietta di Lipari e la rete di Morrone.

Recanatese-Sestri Levante, le scelte di Barilari

Doppia tegola per Barilari che perde due titolarissimi, in difesa non ci sarà il capitano Pane, colonna della squadra che si è fermato per un problema fisico. Out per squalifica Troiano a centrocampo e così i corsari saranno costretti a cambiare l'undici iniziale. Confermato il 4-3-2-1 con Regini al fianco di Oliana in difesa davanti ad Anacoura. In mediana ai fianchi di Raggio Garibaldi probabile la conferma di Sandri con Parlanti a chiudere il reparto. Qualche dubbio in attacco dove c'è sempre da sciogliere il ballottaggio Candiano-Gala e dove Toci dovrebbe battere ancora la concorrenza di Margiotta come centravanti al fianco di Forte.

Recanatese-Sestri Levante, probabili formazioni

Recanatese (4-4-2) Meli, Longobardi, Ferrante, Peretti, Quacquarelli; Carpani, Lipari, Raparo, Senigagliesi; Sbaffo, Melchiorri

Sestri Levante (4-3-2-1) Anacoura, Podda, Regini, Oliana, Furno; Sandri, Raggio Garibaldi, Parlanti; Candiano, Forte; Toci

Recanatese-Sestri Levante in diretta tv e streaming

Il match tra Recanatese e Sestri Levante di lunedì alle 20,45 valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie C sarà trasmesso da Sky al canale 253, in streaming sarà possibile vedere la partita su Sky Go e su Now TV.