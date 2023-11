E' un Sestri Levante tutto cuore, che rimonta con la Recanatese

Il Sestri Levante non muore mai, lo ha dimostrato in tutte le gare del campionato e lo conferma anche questa sera sul difficile campo di una Recanatese meritatamente in zona playoff. Gli uomini di Barilari vanno sotto 2-0 nei primi venti minuti ma grazie a super Candiano riescono nella rimonta fino al 2-2 e si portano a casa un ottimo punto. In classifica i liguri sono sempre penultimi ma con due punti di vantaggio sull'ultimo posto, l'unico che costringe alla retrocessione diretta, e a meno tre da Spal e Vis Pesaro che però hanno una gara in più rispetto ai rossoblu.

Recanatese-Sestri Levante 2-2, la cronaca

Barilari senza Pane infortunato e Troiano squalificato, cambia in parte il suo Sestri Levante. In difesa va Regini a fare coppia con Oliana davanti ad Ancoura, in mezzo Candiano completa il reparto con Raggio Garibaldi e Parlanti, la grande novità è al centro dell'attacco dove per la prima volta gioca dall'inizio Margiotta tra Forte e Gala.

L'inizio di gara è tutto dei padroni di casa che scatenano la propria coppia gol Sbaffo e Melchiorri, due dei giocatori più pericolosi della categoria. Al 4' segna Sbaffo su amnesia difensiva dei corsari, al 17' il raddoppio è del gemello del gol Melchiorri. Il Sestri però non è per niente al tappeto e con Candiano al 37' trova il gol che riapre la partita nel punteggio e non solo per quello che si vede in campo.

Nella ripresa il copione non cambia, i liguri non mollano la presa e Barilari dalla panchina spinge per la rimonta, Andreis entra per Podda, Sandri per Raggio Garibaldi ma è soprattutto il cambio Toci, centravanti, al posto di Gala, trequartista, a dare la dimensione di quanta voglia ci sia di giocarsela fino in fondo. Lo sforzo è ripagato al 74' con Candiano che dal dischetto fredda il portiere avversario e fa 2-2. Il risultato non cambia più fino al triplice fischio anche perché Candiano e Melchiorri sbagliano due calci di rigore e sciupano le occasioni più ghiotte per portare alle rispettive squadre i tre punti.

Recanatese-Sestri Levante 2-2, il tabellino

Reti: 4' Sbaffo, 17' Melchiorri, 37' Candiano, 74' Candiano (rig.)

Recanatese (4-4-2) Meli, Longobardi, Ferrante (46' Ricci), Peretti, Marinacci (78' Veltri); Carpani, Morrone (46' Lipari), Prisco, Senigagliesi; Sbaffo, Melchiorri

Sestri Levante (4-3-3) Anacoura, Podda (59' Andreis), Regini, Oliana, Furno; Candiano, Raggio Garibaldi (59' Sandri), Parlanti; Gala (66' Toci), Margiotta (84' Ghigliotti), Forte

Note: Ammoniti: Podda, Regini, Longobardi, Ferrante, Lipari, Sandri, Meli, Furno