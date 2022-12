Recanatese-Entella, probabili formazioni: le scelte di Pagliari e Volpe

L'occasione è ghiotta e va sfruttata. L'Entella oggi gioca contro la Recanatese e grazie al doppio pareggio di Reggiana e Gubbio di ieri può recuperare due punti sulle prime della classe. Per farlo però deve tornare a vincere dopo il ko con il Pontedera e il pari con la Lucchese. Di fronte ci sarà la squadra di Recanati che è in piena zona playout e da quattro giornate di fila non riesce a conquistare l'intera posta.

Recanatese-Entella, Volpe: "Ritroviamo la nostra identità"

Volpe studia la formazione per la sfida, non avrà a disposizione Ramirez e Clemenza, Paolucci non è al meglio, ma rientra Barlocco. Possibile che venga riproposto il classico 4-3-1-2, fnito in soffitta in Coppa Italia a favore del 3-4-1-2, esperimento riuscito ma che oggi potrebbe non essere riproposto.

Davanti a De Lucia la coppia centrale sarà Chiosa-Parodi, mentre in mediana al posto di Paolucci dovrebbe giocare Rada con Palmieri e Tascone ai suoi fianchi. Ballottaggio nel ruolo di trequartista con Tenkorang in leggero vantaggio su Meazzi a sostegno della coppia d'attacco Zamparo-Merkaj.

Recanatase-Entella: le probabili formazioni

Recanatese (4-4-2) Fallani, Somma, Pacciardi, Ferrante, Longobardi; Ferretti, Morrone, Raparo, Minicucci; Carpani, Sbafffo.

Entella (4-3-1-2) De Lucia, Zappella, Parodi, Chiosa, Favale; Tascone, Rada, Palmieri; Tenkorang, Merkaj, Zamparo.

Recanatese-Entella diretta tv e streaming

Recanatese-Entella sarà trasmessa in diretta streaming da Eleven Sport, servizio in abonamento e piattaforma che detiene i diritti di tutte le gare del campionato. La partita dei chiavaresi non è stata inserita nel programma di Sky per questa domenica.