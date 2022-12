Riscossa Entella contro la Recanatese

Servivano i tre punti per approfittare degli scivoloni di Reggiana e Gubbio e per riprendere il passo dopo le ultime due uscite in campionato senza successo. Serviva la vittoria e vittoria è stata oggi per l'Entella che ha battuto in trasferta la Recanatese 2-1. Ora la Virtus è quinta (33 punti) in graduatoria nel girone B di Serie C ma ha ripreso il gruppetto di testa, è a pari punti con il Pontedera, a meno uno dal Cesena e insegue da vicino Reggiana e Gubbio rispettivamente a 37 e 36 punti.

La novità di giornata è del tecnico Gennaro Volpe che cambia la sua Entella, niente più 4-3-1-2 e passaggio al 3-4-1-2 che bene ha fatto in Coppa Italia. Dentro quindi Reali con Parodi e Pellizzer in difesa, mentre a centrocampo ci sono Tascone e Rada. Il tridente stretto è formato da Meazzi, Merkaj e Zamparo. Un cambio che regala subito i suo frutti perché gli ospiti giocano meglio nel primo tempo e al 43' con Zamparo rischiano anche di passare in vantaggio.

Nella ripresa la sfida diventa più bella, Meazzi di testa fa 1-0, ma la gioia dura pochissimo. Passano infatti solo due minuti e Carpani infila alle spalle di De Lucia l'1-1. Un botta e risposta che non finisce qui, perché è solo il 67' quando la rete si gonfia per la terza volta, Ad esultare questa volta è l'Entella con Zamparo che infila dentro l'1-2 e regala i tre punti ai chiavaresi.

Sabato prossimo l'Entella torna in campo alle 17,30 per sfidare il Siena. Al Comunale non ci si potrà ovviamente fermare contro una formazione partita molto forte ma che è incapata in un periodo buio, sono infatti quattro al momento le giornate senza successi dei toscani.