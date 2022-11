Sampdoria femminile, buona la prima in Coppa Italia

Successo per la Sampdoria Women contro il Ravenna in Coppa Italia. Le blucerchiate fanno valere la propria forza in trasferta e iniziano nel migliore dei modi il cammino nella seconda competizione più importante a livello nazionale.

La gara finisce 2-1 con Seghir e Cedeno a far volare le ragazze di Cincotta, brave a tornare alla vittoria dopo cinque gare senza successi in campionato. Una vittoria, quella di oggi, che non regala solo morale ma fa balzare le blucerchiate in cima alla classifica del girone di Coppa Italia insieme al San Marino Academy, vincete nella prima giornata proprio contro il Ravenna.

Domenica 8 gennaio alle 14,30 allo stadio Acquaviva di San Marino è in programma lo scontro diretto, chi vince passa, chi perde esce di scena. Il regolamento infatti prevede che a volare al turno successivo sono solo le prime di ogni girone.