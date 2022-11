Il Rapallo Ruentes torna al successo, mister Tuccio: "Tre punti d'oro"

La strada è ancora lunga ma i tre punti incamerati ieri contro la Voltrese per il Rapallo Ruentes potrebbero essere un bel trampolino di lancio. I ruentini infatti hanno vinto 4-2 mettendosi alle spalle Taggia e Canaletto e agganciando il treno delle squadre a 11 punti in piena corsa per uscire dalla zona retrocessione.

Soddisfatto è anche il dei bianconeri Simone Tuccio: "Siamo partiti col piglio giusto e siamo passati in vantaggio con Cristiani . La Voltrese ha pareggiato i conti su punizione poco dopo ma i ragazzi hanno continuato a spingere perché volevamo la vittoria a tutti costi e dagli sviluppi del calcio d'angolo Scarf è saltato più in alto di tutti e siamo ritornati sopra. Abbiamo avuto la palla del 3 a 1 con Ferretti dal dischetto ma Secondelli è stato molto bravo ad intuire il tiro

Al 46 ' del primo tempo abbiamo preso un vero e proprio schiaffo morale subendo il 2 a 2 . Per noi non è cambiato nulla e nel secondo tempo siamo ripartiti ancora più forte e prima con De Cillis e poi con Chiappe abbiamo legittimato il risultato . Tre punti d' oro ma che non ci fanno dormire tranquilli, siamo consapevoli che c'è da lavorare ancora tanto e bene per la prossima partita contro il Campomorone , fuori casa"