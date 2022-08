Primo allenamento per il Rapallo Ruentes

Prima sgambata, prime corse, primi assaggi di pallone. Vacanze finite anche per il Rapallo Ruentes che oggi si è ritrovato nel quartiere generale del Macera per iniziare la stagione. Tante facce nuove nella squadra che militerà nel campionato di Eccellenza dopo aver vissuto l'anno scorso una stagione da protagonista con la conquista di un posto ai playoff e un lungo inseguimento alla Fezzanese che purtroppo per i bianconeri non ha portato alla promozione in Serie D.

La caccia però è pronta a ripartire con nuovi innesti e un nuovo mister, il primo allenamento è stato anche il primo contatto sul campo con Andrea Di Somma tecnico chiamato in estate dalla società.

I lavori sul campo continueranno adesso per una ventina di giorni, l'esordio ufficiale infatto è previsto in Coppa Italia domenica 21 agosto contro l'Atheltic Albaro. Un primo assaggio del campionato di Eccellenza, mentre la coppa proseguirà il 24 e il 28 agosto.