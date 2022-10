Rapallo Ruentes, preso un nuovo portiere

Il Rapallo Ruentes da domani contro il Busalla potrà schierare un nuovo portiere. La società infatti ha annunciato oggi un nuovo acquisto con questo comunicato: “Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes. Si aggiunge il Portiere Federico Roi ,un giocatore di livello .

Nato a Genova il 1/1/1997. Ha indossato le maglie di Lavagnese, Busalla , Golfo Paradiso , per lui si tratta di un ritorno in bianconero . Nella scorsa stagione ha militato nel Golfo Paradiso in Promozione . A Federico Roi un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri”.

Un rinforzo in più per provare a risalire la china in un campionato, quello di Eccellenza, che vede i ruentini al momento penultimi a sette, ma la classifica è corta e con un successo già domenica la situazione potrebbe cambiare. L’inizio di campionato non è stato però all’altezza delle aspettative e farne le spese è stato il tecnico Di Somma esonerato all’inizio di questa settimana.