Il Rapallo torna Ruentes e cambia allenatore

L'annuncio arriva direttamente dal presidente Perpignano, il Rapallo non sarà più Rivarolese, come in questa stagione, ma tornerà a chiaarsi Rapallo Ruentes. Un cambio di denominazione che non è l'unica rivoluzione per la società bianconera.

Il primo tifoso infatti ha anche annunciato il nuovo allenatore della formazione che milita in Eccellenza e che in questa annata è arrivata ai playoff dopo un'ottima stagione. La promozione in Serie D non è arrivata anche perché la Fezzanese è stata superiore rispetto alle altre, ma la sensazione è che il club levantino ci riproverà.

E lo farà con Andrea di Somma in panchina, mister che ha già lavorato con Perpignano nel Bogliasco. Di Somma prende il posto di Podestà chiamato proprio durante i playoff per prendere il posto di Fresia. Il futuro è adesso in casa Rapallo Ruentes, la nuova stagione è già iniziata.