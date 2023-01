Rapallo Ruentes, tre punti d'oro contro il Finale

Squadra in casa

Squadra in casa Rapallo Ruentes

Una vittoria per ricominciare a correre ed agganciare il treno che porta almeno ai playout, il Rapallo Ruentes batte oggi 2-0 il Finale e mette fine alla lunga striscia di sconfitte. I bianconeri tornano a sorridere anche in classifica dove restano penultimi con 14 punti ma ora sono a meno due proprio dal Finale e a meno tre dalla Voltrese che però ha una gara ancora da recuperare.

Rapallo Ruentes-Finale 2-0: la cronaca

Tre punti vitali quindi per il Rapallo Ruentes che parte meglio degli avversari e spinge subito sul pedale dell'acceleratore arrivando al vantaggio già al 9' con Chiappe che ribadisce in rete un pallone rimasto al centro dell'area dopo una mischia seguita al calcio d'angolo dei padroni di casa. Gli ospiti rispondono con Scalia, ma Longato è attento, poi è ancora Rapallo con Bondi che sheggia il palo in acrobazia.

A inizia ripresa il Rapallo chiude i conti già al 49' con Ignacio Aya che firma il 2-0 e rilancia i suoi che devono ringraziare anche Longato che al 61' ferma il neo entrato Sako lanciato in maniera perfetta da Vierci. Un pericolo scampato che vale i tre punti per i padroni di casa che tornano a respirare e a sperare nella salvezza.