Rapallo Ruentes, arriva un nuovo colpo di mercato

Il Rapallo Ruentes non si ferma, dopo il super colpo di mercato Ferretti arriva un nuovo giocatore Michael Scharf, l'annuncio arriva direttamente dalla società con una nota: "Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes. Si aggiunge il difensore Michael Scarf ,un giocatore di livello per la rosa di mister Di Somma. Un’ operazione conclusa in prima persona dal Presidente Perpignano. Nato a Accra , classe ‘99, lo scorso anno a Burgos Promesas in Spagna , ha militato anche nel Vilamarxant Cresciuto calcisticamente nel Carpi , passato al Napoli settore giovanile con il quale ha collezionato 26 presenze , esordendo anche in Serie A con Maurizio Sarri. Ottimo il bagaglio d’esperienza in Serie D con le maglie di Avellino e Sorrento. A Michael Scarf un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri".

Mister Di Somma avrà quindi un giocatore in più per continuare la rincorsa ai vertici del campionato, il Rapallo infatti ha perso le prime due gare ma nella terza ha battuto l'Arenzano 3-1 abbandonando così l'ultmo posto in classifica.