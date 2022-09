Rapallo Ruentes, arriva un nuovo bomber

Il Rapallo Ruentes pesca il jolly sul mercato. La società ligure acquista il bomber Ferretti, un'importante arma in più per risalire la china dopo un inizio di stagione difficile. I bianconeri infatti sono l'unica squadra di Eccellenza ad aver perso entrambe le gare.

Questo il comunicato con l'annuncio del nuovo acquisto: "Operazione importante oggi in casa Rapallo Ruentes. Si aggiunge l’attaccante Andrea Ferretti ,un giocatore di livello per la rosa di mister Di Somma. Un’ operazione conclusa in prima persona dal Presidente Perpignano. Nato a Pontedera, classe ‘85. Lo scorso anno ha giocato a Livorno dove è stato capocannoniere della squadra toscana con 17 gol.

Ottimo il bagaglio d’esperienza in Lega Pro con le maglie di Alessandria , Treviso e Jolly Montemurlo , Tuttocuoio, Poggibonsi , Carrarese ed in Serie D ( dove ha indossato le maglie gloriose di Biellese , Ponsacco ,Matelica , Scandicci , e delle due Versiliesi Real Forte Querceta e Viareggio)

Per lui si tratta di un ritorno a Rapallo dopo aver giocato nella stagione 2014 -2015 nel Rapallo Bogliasco.

A Andrea Ferretti un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura con i colori bianconeri."