Rapallo Rivarolese, la rimonta resta a metà: Taggia corsaro al Macera

Il Rapallo Rivarolese si inchina anche al Taggia e resta a tre punti in classifica nel gruppone che insegue le posizioni di testa nei playoff di Eccellenza. Al Macera, dove alla prima giornata i bianconeri aveva schiantato 4-1 il Baiardo, si concretizza la seconda sconfitta di fila contro una formazione che era l'unica a 0 prima dei novanta minuti di oggi.

La prima frazione della gara vede i padroni di casa partire meglio, già al 1' Zunino ha una buona occasione ma non la concretizza, poi è Laura a salire in cattedra e a fermare sia Chiarabini che Audel. Gli ospiti si fanno vedere intorno alla mezz'ora con Rotolo ma Brusacà devia la conclusione. Insomma un po' di studio, qualche assalto e poco più, il primo tempo è solo l'antipasto un po' insipido, di quello che succede nella ripresa che invece è pirotecnica.

Il Taggia esce dagli spogliatoi come una furia che si lancia sul Rapallo senza nessun timore. Un atteggiamento che paga e che alla fine deciderà il match. Al 50' Ravancoli infila la rete avversaria sugli sviluppi di un calcio di punizione, dieci minuti dopo raddoppio di Rotolo al termine di una bella azione personale, mentre il tris arriva grazie a Carletti in contropiede, in mezzo c'è anche tempo per la traversa d Monarda.

Tre colpi durissimi a cui il Rapallo Rivarolese riesce a rispondere ma solo in parte, al 75' Panepinto accorcia deviando di testa il corner battuto da un compagno, al 90' è Zunino a insaccare il 2-3, ma ormai è tardi, il Taggia esce vincente dal Macera. Nel prossimo turno il Rapallo Rivarolese farà visita al Finale che ha pareggiato tutte le gare dei playoff fino a qui disputate, per il Taggia sfida interna con il Campomorone Sant'Olcese secondo in classifica.