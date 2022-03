Terremoto in casa Rapallo Rivarolese: esonerato l'allenatore

Costa cara la sconfita 3-2 in casa contro il Taggia al mister Fresia. L'allenatore è stato infatti sollevato dall'incarico come allenatore della prima squadra del Rapallo Rivarolese. Il secondo ko di fila nei playoff non è andato già alla società che ha emanato un comunicato per ufficializzare la notizia: "Il Rapallo Rivarolese comunica che, a partire da oggi, Stefano Fresia non ricoprirà più l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. A Stefano va un sentito ringraziamento per l’impegno e la dedizione mostrati in questi anni. Lascia la società anche l’allenatore in seconda Giovanni D’Asaro, che ha scelto di rassegnare le proprie dimissioni. Tra oggi e domani verrà comunicato il nome del nuovo allenatore".

Un terremoto che arriva nel momento clou della stagione con il Rapallo Rivarolese che ha chiuso la terzo posto il girone B di Eccellenza, restando sempre ai piani altissimi e per alcune giornate anche in prima posizione. I playoff sono partiti con il 4-1 sul Baiardo, risultato importante contro una delle squadre più attrezzate ma poi sono arrivati gli scivoloni con Campomorone Sant'Olcese e Taggia che hanno lasciato i bianconeri a quota tre punti, a meno sette dalla capolista Fezzanese.