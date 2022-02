Il Rapallo Rivarolese si prende il big match con il Campomorone Sant’Olcese

Il Rapallo Rivarolese vince la sfida ad alta quota con il Campomorone Sant’Olcese 1-0 al Macera e resta al terzo posto in classifica nel girone B di Eccellenza allontanando proprio gli avversari, quarti a quota 31 punti e sicuri di giocare i prossimi playoff, proprio come i ruentini, la Fezzanese e il Baiardo e il Canaletto.

La sfida di oggi al Macera, nonostante un solo gol è divertente e con tante occasioni. Al 14’ Panepinto viene fermato solo da un miracolo del portiere avversario, dieci minuti dopo invece De Martini manda fuori di testa da ottima posizione. Poi ci sono i tenativi di Carbone e Chiarabini, ma la sfida non si sblocca.

Il colpo del ko del Rapallo arriva al 50’ con Michelotti che si mette in proprio, salta un paio di avversari e infila in porta un gran gol. E’la rete che decide il match, c’è ancora tanto da giocare in realtà ma il Campomorone non solo non riesce a raddrizzare il punteggo, ma rischia di capitolare in un altro paio di occasioni. Al 74’ un difensore ospite ferma la conclusione di Panepinto sulla linea, poi all’84 ancora Panepinto, questa volta su punizione, va vicinissimo alla rete, a fermarlo è solo la traversa.