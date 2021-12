Rapallo Rivarolese, dal Ligorna arriva Brusacà: "Qui progetto ambizioso"

Il Rapallo Rivarolese secondo classifica nel girone B di Eccellenza si regala un grande colpo di mercato. Dalla Serie D e più precisamente dal Ligorna arriva il gigante della difesa Brusacà. La società ha comunicato la felice conclusione di questa trattativa attraverso i propri canali social con queste parole: "Il Rapallo Rivarolese pesca dalla Serie D e si assicura le prestazioni sportive di Federico Brusacà, forte difensore precedentemente in forza al Ligorna. Classe 1996, alto 1.93, Brusacà è cresciuto calcisticamente nel Bogliasco, prima di approdare nel Genoa e fare tutta la trafila delle giovanili fino alla Primavera. Ha poi vestito le maglie di Lavagnese, Lumezzane, Lucchese, SWQ Thunders (Australia), Ghivizzano e Ligorna.

La prime parole di Brusacà

In carriera vanta 2 presenze in Serie C e 120 presenze in Serie D. Nella passata stagione ha vinto il campionato di Eccellenza con il Ligorna. “Ho scelto Rapallo perché ho percepito la fiducia della società” spiega al momento della firma. “Conosco il progetto: è ambizioso, vogliamo vincere insieme. Chiarabini, Panepinto e De Martini mi hanno parlato bene della società e del gruppo: avevo ottime referenze, la decisione è stata semplice”.

Un super colpo di mercato quindi per i ruentini che con il nuovo difensore puntano a prendersi la prima posizione in campionato attualmente occupata dalla Fezzanese che ha un punto di vantaggio in classifica. Domenica scorsa si è giocato lo scontro diretto concluso 1-1.