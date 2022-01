Un nuovo attaccante per il Rapallo Rivarolese

Il Rapallo Rivarolese ha annunciato il ritorno di un giovane attaccante per rinforzare ancora la propria rosa. I bianconeri sono secondi in classifica nel girone B di Eccellenza e puntano alla promozione. Lo faranno quindi con un innesto in più che potrebbe già esordire oggi nella supersfida contro la capolista Baiardo. La società ha annunciato l'opreazione di mercato attraverso i propri canali con questa nota: "Samuele Ranasinghe torna a vestire la casacca bianconera dopo la breve parentesi alla Sestrese.

L’attaccante classe 2003, di proprietà della Virtus Entella, aveva già giocato nel Rapallo Rivarolese nella stagione 2020/21. Nella prima metà di stagione, con la maglia della Sestrese, ha già messo a segno 4 reti.

La società desidera ringraziare sentitamente la Sestrese e la Virtus Entella per la disponibilità e la celerità mostrate per la chiusura del trasferimento".