Lavagnese, anche il Rapallo va ko: la cura Ruvo funziona

Squadra in casa

Squadra in casa Rapallo Ruentes

La corazzata Lavagnese è tornata e adesso inizia a fare paura. La squadra retrocessa dalla Serie D nello scorso campionato ha iniziato male la stagione, poi ha deciso di ingaggiare mister Ruvo per la panchina e ha svoltato. Il nuovo allenatore è in striscia positiva da sei giornate, con cinque successi e un pareggio, e sta trascinando i suoi alla rimonta in classifica. L'Albenga è ormai lonanissimo con i suoi 37 punti, ma i bianconeri sono ora terzi a 25, a meno uno dall'Arenzano.

Domenica è arrivata l'ennesima sinfonia perfetta con il 3-0 sul Rapallo Ruentes al Macera. Ospiti già in vantaggio al 7' con Lombardi che approfitta della galoppata di Romanengo per infilare la porta avversaria. Anche nella ripresa la Lavagnese parte forte e trova il 2-0 al 56' con Lombardi che questa volta fa da uomo assist per Righetti. Cinque minuti dopo è ancora Righetti con un bel tiro al volo a firmare il tris e chiudera la gara.

La prossima tappa della rincorsa di mister Ruvo sarà domenica con l'Atheltic Albaro.

Il tabellino di Rapallo-Lavagnese 0-3

Rapallo: Boschini, Patini (71' Vianson), Scarf, Chiappe (84' Picasso), Chella, Canovi D., Ozuna Mejia, Costa (74' Parigi), Ferretti, Casanova, Tracanna.

A disposizione Roi, De Cillis, Cova Ferrando, Matarozzi, D'Alessandro, Siddi. All. Simone Tuccio.

Lavagnese: Adornato, Kruhs Zulian (87' Mazzino), Profumo, Avellino, Zavatto, Romanengo (88' Sanguineti T.), Trocino (84' Orvieto), Berardi (82' Tagliavacche), Righetti, Lombardi (78' Lauro), Garbarino.

A disposizione Agosta, Podestà L., Lupo, Casoni. All. Alberto Ruvo.

Arbitro Emmanuel Crova di Chiavari.

Assistenti Diego Angelotti e Marco Simoncini di La Spezia.

Ammoniti al 30' Chiappe, al 42' Canovi D., al 49' Kruhs Zulian, all'85' Parigi.

Espulso per fallo violento al 68' Casanova.

Calci d'angolo: 2 - 3

Tiri (in porta): Rapallo 2 (0) - Lavagnese 12 (5).

Falli commessi: 14 - 12.

Fuorigioco: 0 - 7.

Reti: 7' Lombardi, 56' e 61' Righetti.