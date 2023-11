Il Rapallo esonera l'allenatore

Due punti in dieci partite costano l'esonero all'allenatore del Rapallo, la società ha chiuso il rapporto con una nota ufficiale: "Rapallo Ruentes 1914 conferma l'esonero di mister Cristiano Rossetti e del suo staff (Ciambrignoni Danilo e Galletti Natalino) e li ringrazia per l'impegno profuso e augurando loro un buon proseguimento. Domani mattina verrà presentato alla squadra il nuovo mister".

Il Rapallo cambia allenatore dopo l'esonero di Rossetti

L'avventura di Rossetti si conclude così oggi dopo un inizio di stagione da incubo. I bianconeri sono ultimi in classifica, sono l'unica squadra del girone B di Promozione a non aver mai vinto e sono andati ko otto volte in dieci uscite. Statistiche impietose a cui si aggiunge il peggiore attacco del torneo con soli 6 reti, come il Cadimare, e la peggiore difesa con 19 gol al passivo. La crisi è evidente e certificata anche dalle ultime uscite in campionato con le sconfitte 2-0 in casa con il Molassana e soprattutto lo 0-5 contro il Levanto di due turni.

Da domani quindi il Rapallo vuole cambiare passo con un nuovo allenatore a guidare la riscossa, primo obiettivo ovviamente lasciare l'ultima piazza a provare ad agganciare la zona playout distante quattro punti.