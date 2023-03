Il Rapallo conferma Fresia, Perpignano: "Vogliamo la salvezza diretta"

Una prima parte di campionato da brividi e una seconda da big, il Rapallo Ruentes è in piena rimonta in Eccellenza e inizia già a pensare al futuro con un comunicato che annuncia la conferma per l'anno prossimo del proprio mister: "Il Rapallo Ruentes 1914 comunica la conferma alla guida del settore tecnico della prima squadra bianconera di Mister Stefano Fresia per la prossima stagione sportiva ??2023-2024. Un chiaro segnale molto forte ed importante per tutto il Rapallo Ruentes.Un matrimonio che sancisce l’impegno, la preparazione ed il lavoro di Stefano Fresia e del suo staff tecnico".

Il presidente Perpignano non ha dubbi sulla scelta fatta: "Questo comunicato è un messaggio di stima nei confronti del Nostro allenatore che nel girone di ritorno ha inanellato una serie di risultati utili che ci mette pochi punti dietro alle grandissime.

Meglio di noi hanno fatto solo la Lavagnese (25 punti), Albenga (24 punti), Imperia (22 punti), Rivasamba (21 punti) quindi Noi del Rapallo e la Cairese (20 Punti).

È un messaggio ai giocatori che voglio riconfermare in blocco per la loro capacità di dare una svolta alla stagione.

È un messaggio a chi ci dava per spacciati dopo il girone di andata dove avevamo messo insieme la miseria di 11 punti.

È un messaggio ad alcuni tifosi e qualche addetto ai lavori che a gennaio mi dicevano di programmare la stagione futura per il campionato di promozione.

Quest’ultimo consiglio lo sto seguendo ma per programmare il campionato di Eccellenza, perché sono certo che ci salveremo. L'obiettivo ora è raggiungere la salvezza senza dove passare dai playout".