Il Rapallo Rivarolese crolla con la Cairese

Il Rapallo Rivolarese crolla al Macerca contro la Cairese che vince 3-0 nella settima giornata dei playoff di Eccellenza. E'la prima sconftta con il nuovo allenatore per i bianconeri che scendono così a meno cinque dalla Fezzanese capolista e ora hanno una sola possibilità: battere proprio la prima della classe il prossimo turno per provare a riavvicinarsi a 180 minuti dal termine. Con il successo di oggi invece la Cairese sale a 11 punti a meno uno dal gruppo delle seconde: Taggia, Rapallo Rivarolese e Baiardo.

La sfida di oggi al Macera parte con una Cairese subito arrembante, due i gol annullati per fuorigioco e una buona occasione gettata alle ortiche da Bablyuk. Sono tutti episodi che fanno da preludio al primo gol che arriva al 66' con Poggi che ribatte in rete dopo il salvataggio di Scatolini. I padroni di casa non rispondono e così gli ospiti segnano anche il 2-0 con Pastorino. Il monologo continua con l'occasione di Briano e Scatolini che devia in corner. Il tris arriva al 90' con Saviozzi, poi c'è tempo anche per la polemica arbitrale con la Cairese che chiede un rigore ma l'arbitro non assegna la massima punizione.