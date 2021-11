Rapallo Rivarolese-Busalla 0-2: Spano e Compagnone firmano l’impresa

E’il Busalla a spezzare i sogni di fuga del Rapallo Rivarolese. I bianconeri perdono in casa 2-0 dopo aver vinto le ultime sette partite di fila, ma non perdono la testa della classifica nel girone B di Eccellenza. I ruentini avrebbero potuto approfittare del turno di riposo della Fezzanese volando a più quattro, ma non ci riescono. Per gli ospiti tre punti che permettono di salire a quota quindici e di regalarsi nuove speranze per i palyoff.

La cronaca di Rapallo-Busalla 0-2

La partita vive i primi minuti in equilibrio con le occasioni che inziano ad arrivare dopo la fase di studio. Paterno al 23’ impegna Montaldo, poi è Compagnone direttamente da punizione a scaldare i pugni di Scatolini. Nel finale di prima frazione è il bomber di casa Chiarabini a provare a scatenarsi con due conclusoni tra il 44’ e il 46’, ma questa volta la mira è sbagliata.

Nella ripresa a prendersi la scena sono inizialmente i due portieri: prima Scatolini ferma Repetto, poi è Montaldo a chiudere la porta in faccia a Paterno. Due minuti più tardi il Busalla va vicinissimo al vantaggio con Becciu che vede respinto il suo tiro da uno Scatolini miracoloso. E’il preludio a quello che succederà nel finale: all’88’ Spano in diagonale segna lo 0-1, passano quattro minuti e Ymeri stende Repetto in area, per l’arbitro è rigore ed espulsione. Sul dischetto si presenta Compagnone che non sbaglia e manda in orbita il Busalla. Per il Rapallo Rivarolese prova di fuga fallita e rimandata a data da destinarsi.