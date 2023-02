Il Rapallo si rilancia battendo il Baiardo

Il periodo buio sembra essere davvero alle spalle. Il Rapallo Ruentes che un paio di settimane fa ha battuto il Finale nello scontro diretto salvezza, oggi si ripete contro il Baiardo accumulando tre punti che gli permettono per la prima volta da mesi di lasciare la zona retrocessione. Per i genovesi invece un ko che li riporta a sole quattro lunghezze dai playout.

Rapallo Ruentes-Baiardo 2-0, la cronaca e i gol

Parte meglio il Baiardo con un tiro velenoso di Romei che viene deviato in angolo. I padroni di casa rispondono subito con Matarozzi che sbaglia un'ottima occasione, poi è Castro Cid ad andare vicinissimo al vantaggio ma il portiere ospite è miracoloso.

Nella ripresa il Rapallo passa: è il 55' quando Canovi lancia per Meija che infila la palla in rete. I bianconeri spingono sull'acceleratore e Anaya Ruiz colpisce la traversa al 69'. Nel Baiardo l'ultimo ad arrendersi è l'ottimo Olivero che ci prova in più occasioni ma non riesce a trovare il pari. Nel finale a chiudere la gara è Cid in contropiede realizzando il più facile dei gol a pochi passi dal portiere.

Al termine della gara parla il tecnico del Baiardo Repetto sui social della società genovese: "Forse il risultato giusto era il pareggio, abbiamo sbagliato sia in fase difensiva che in fase di conclusione, loro sono stati cinici e hanno avuto qualcosa in più. Noi abbiao avuto le nostre occasioni, a volte le gare vanno così, è difficile capire cosa è mancato, siamo partiti bene e sapendo che loro sono una squadra forte. Il gol era evitabile, poi abbiamo avuto un paio di occasioni e con l'inserimento di un altro attaccante ci siamo scoperti e loro hanno segnato il raddoppio nel finale".