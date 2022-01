Baiardo corsaro con il Rapallo Rivarolese e sempre più capolista

Festa Baiardo nel big match di giornata in Eccellenza, girone B, con i genovesi che vincono al Macera contro il Rapallo Rivarolese e volano a più quattro sulle inseguitrici. La capolista batte la seconda della classe 3-1 e approfitta anche dello stop delle Fezzanese, sconfitta dal Campomorone Sant’Olcese 3-1, ma va sottolineato che i verdi hanno due gare da recuperare.

Per ora però il Baiardo è in testa grazie alla vittoria di oggi che si concretizza già nei primi minuti con il super gol di Merialdo dopo appena sessanta secondi. Il Rapallo davanti al pubblico amico però non ci sta e ci mette poco a riportare tutto in parità: cross di Zunino per Panepinto che di testa non sbaglia. La gara va avanti senza troppi scossoni, ma nella ripresa la musica cambia.

Dopo un’ora D’Amora ferma Zunino con un grande intervento e al 71’ la capolista passa in vantaggio di nuovo, Battaglia di testa batte il portiere avversario e scatena l’entusiasmo dei genovesi che all’81’ restano in dieci per l’espulsione di Brusacà. Potrebbe essere la svolta per il Rapallo e invece un minuto dopo il Baiardo mette in ghiaccio la partita con la punizione del difensore goleador Giambarresi.