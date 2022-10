Ecellenza, il programma della quinta giornata

Torna il campionato di Eccellenza e riparte la caccia all'Albenga, capolista solitaria e unica squadra ad avere vinto tutte le gare di questo inizio di stagione. Domenica proverà a fermare la prima della classe il Campomorone Sant'Olcese che spera nel colpaccio per migliorare la propria situazione in classifica. Doppia trasferta per le retrocesse dalla Serie D, la Lavagnese in crescita affronta il Taggia mentre l'Imperia se la vedrà con il Busalla

La Genova Calcio riceve la grande sorpresa della stagione: il Forza e Coraggio secondo in classifica da neorpromossa. Nella altra sfide il Baiardo dopo la prima vittoria di domenica scorsa affronta l'Athletic Albaro, sfide molto interessante tra Sestrese e Arenzano e con punti già importanti in palio tra Rapallo Ruentes e Canaletto Sepor. Infine la Voltrese riceve il Finale.

Di seguito la lista delle gare di Eccellenza, tutte in programma domenica alle 15

Athletic-Albaro-Baiardo

Busalla-Imperia

Campomorone Sant'Olcese-Albenga

Sestrese-Arenzano

Genova Calcio-Forza e Coraggio

Rapallo Ruentes-Canaletto Sepor

Rivasamba-Cairese

Taggia-Lavagnese

Voltrese-Finale