Sampdoria, quanti punti servono per i playoff di Serie B? I dati dal 2013

Quanti punti servono per accedere ai playoff di Serie B? Ovviamente non esiste una risposta precisa, ma il confronto con gli anni precedenti può fornire alcuni dati interessanti alla Sampdoria, arrivata al giro di boa del campionato in una posizione interlocutoria di classifica.

Sampdoria, media punti di 1,31 sul campo

Nel girone di andata la formazione di Pirlo ha conquistato 25 punti sul campo, che diventano 23 effettivi al netto della penalizzazione di due per le inadempienze legate alla vecchia gestione societaria. Decimo posto, quindi, dopo 19 giornate, a +3 sulla zona playout e -5 dall'ottavo posto che garantisce invece l'accesso agli spareggi promozione. Una media punti di 1,31 (calcolata sui punti effettivi, come ovvio che sia quando si parla di proiezioni) che, secondo i calcoli che vedremo, sarebbe bastata per qualificarsi agli spareggi solo in un campionato. Il Modena, attualmente ottavo con 28 punti, viaggia a una media di 1,47, più in linea con quella necessaria in questi dieci anni. Diciamo che la corsa sembra in salita, ma tenendo il passo della seconda parte di girone di andata la Sampdoria può ancora sperare. Sicuramente occorreranno più punti di quelli conquistati nel girone di andata.

Serie B, quando non vengono giocati i playoff

Ricordiamo, infine, che esiste anche un'eccezione. I playoff non si giocano nel caso la terza classificata abbia totalizzato almeno 15 punti di vantaggio sulla quarta, situazione che però non si è mai verificata da quando esiste l'attuale formula con due promozioni dirette e playoff che coinvolgono le classificate dal terzo all'ottavo posto. Un format inaugurato nella stagione 2013/2014. In termini numerici assoluti, però, non possono essere presi in considerazione solo i punti conquistati fino alla stagione 2017/2018 perché il campionato era a 22 squadre e nemmeno quelli della stagione 2018/2019 perché a 19 squadre e, quindi, con più o meno giornate a disposizione. Abbiamo quindi, in seconda battuta, calcolato le medie punti, per fornire un dato di lungo periodo ai lettori.

Da 49 (1.29) ai 58 (1.52), i punti necessari negli ultimi quattro campionati

Partiamo dunque dalle ultime quattro stagioni con campionati a 20 squadre e un range di punti per l'ottavo posto compreso tra i 49 punti del Venezia nel 2022/2023 (media punti 1.29) e i 58 del Perugia nel 2021-2022 (media punti 1.52). Nel mezzo i 56 del Chievo (2020-2021, media punti 1.47) e i 54 del Frosinone (2019-2020, media punti 1.42).

Il dato: nessuno ha mai vinto i playoff partendo dall'ottavo posto

Nota statistica, nessuna di queste squadre è poi riuscita a conquistare la promozione attraverso gli spareggi. In questi quattro anni gli exploit migliori sono stati quelli del Cagliari (2022-2023) e del Venezia (2021-2022), formazioni partite dal quinto posto in regular season e poi salite in Serie A, simili i punti conquistati: 60 (media punti 1.57) e 59 (media punti 1.55). Nelle altre due stagioni sono state invece premiate dai playoff lo Spezia terzo classificato nel 2019-2020 (61 punti, media 1.60) e il Monza terzo a pari merito col Pisa (ma quarto nella griglia iniziale per gli scontri diretti) con 67 punti nel 2021-2022 (media 1.76).

Media punti per accedere ai playoff, i dati dal 2013: da 1.38 a 1.59

Facendo un passo indietro e calcolando la media punti delle ottave classificate nelle stagioni precedenti a 19 o 22 squadre scopriamo che il range è compreso tra la media di 1,38 che è valsa al Perugia l'ottavo posto nel campionato 2018-2019 a quella di 1.59 del Novara 2015-2016, che ha però un'analogia con i blucerchiati. Anche i piemontesi avevano due punti di penalizzazioni e, ovviamente, la media è stata calcolata sui punti conquistati sul campo. Senza la quale, comunque, sarebbe occorsa una media punti i 1.57 (quella dello Spezia di quell'anno) per arrivare agli spareggi. Nel mezzo l'1,40 dell'Avellino 2014-2015, l'1.42 del Perugia 2016-2017 e 2017-2018 e l'1.47 dello Spezia.

Il dato: la media punti di chi poi ha vinto i playoff

Altro dato statistico, nessuna di queste formazioni è poi riuscita a vincere i playoff e a salire in Serie A. Anche in questo caso le performance migliori sono state quelle delle quinte classificate: il Verona nel 2018/2019 (52 punti in 36 gare, media punti 1.44) e il Benevento 2016/2017 (65 punti, ma 66 senza penalizzazione, in 42 gare, media 1.57). Le altre promosse sono state il Cesena nel 2013/2014 (quarto posto con 66 punti in 42 gare, media 1.57), il Bologna nel 2014/2015 (quarto posto con 68 punti in 42 gare, media 1.61), il Pescara nel 2015/2016 (quarto posto con 72 punti in 42 gare, media 1.71) e il Frosinone nel 2017/2018 (terzo posto con 72 punti in 42 gare, media 1.71).