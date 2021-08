Sampdoria, Quagliarella da record: è il calciatore più veloce della Serie A

L'attaccante blucerchiato, a dispetto dei suoi 38 anni, è stato il giocatore che ha fatto registrare la velocità in sprint più alta tra tutti quelli scesi in campo nelle prime due giornate: 35.07 Km/h

Quagliarella da record. Non è una novità, ma in questo caso il dato che emerge dalle statistiche della Serie A relative alla seconda giornata è davvero stupefacente. L'attaccante blucerchiato, a dispetto dei suoi 38 anni, è stato il giocatore che ha fatto registrare la velocità in sprint più alta tra tutti quelli scesi in campo tra venerdì 27 e domenica 29 agosto 2021: 35.07 Km/h. Alle sue spalle figurano il terzino del Milan Theo Hernandez (34.92 Km/h) e l’esterno della Fiorentina Riccardo Sottil (33.93 Km/h). Ma Quagliarella è, almeno finora, il calciatore che ha toccato la velocità più alta nelle prime due giornate, nella prima infatti il migliore era stato Theo Hernandez del Milan, che si era "fermato" a 34.19.

Spulciando tra le statistiche della Serie A c'è anche un altro blucerchiato che ha strappato un record di giornata. Il giocatore che ha percorso più chilometri in assoluto è stato Morten Thorsby (12,393 Km), seguito da Haas dell’Empoli (11,944 Km) e da Barella dell’Inter (11,905 Km).

La Serie A tiene anche la classifica generale relativa ai chilometri percorsi e, dopo due giornate, il norvegese si trova in testa con una media di 12,216 km tenuta su 190 minuti giocati. Dietro di lui il genoano Nicolò Rovella (12,107 in 195 minuti) e Samuele Ricci dell'Empoli (11,926 in 190 minuti).

Secondo posto, infine, per il portiere Audero nella classifica del numero di parate della seconda giornata (6, al pari di Sirigu del Genoa, Vicario dell'Empoli e Belec della Salernitana). Guida la classifica, con 7, Lezzerini del Venezia.