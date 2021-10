'Quagliarella-The Untold Truth', la vita del capitano della Samp diventa un film

La carriera, e la storia personale, di Fabio Quagliarella diventa un film. L’instant movie 'Quagliarella-The Untold Truth' che ripercorre le tappe cruciali del capitano della Sampdoria è stato presentato al Porto Antico di Genova, nella sala Grecale dei Magazzini del Cotone. Sarà visibile dal prossimo 29 ottobre sulla televisione on demand "Mola Tv".

Si parte da Castellammare di Stabia e dai primi calci a un pallone e si arriva al calcio che conta, dalla gavetta alla Serie A e alla maglia della Nazionale, fino al titolo di capocannoniere in blucerchiato all'età di 36 anni nella stagione 2018/2019. Non manca la triste vicenda con il caso di stalking ai tempi del Napoli, una triste vicenda vissuta in silenzio per diversi anni e che adesso rappresenta soltanto un brutto ricordo.

Alla première del docufilm ha partecipato la Sampdoria al gran completo, ma sono arrivati anche tanti ex compagni e amici di Quagliarella, il produttore esecutivo di Mola Mirwan Suwarso e l’autore Goffredo D’Onofrio.