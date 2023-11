L'addio al calcio di Quagliarella: "Costretto a smettere"

Fabio Quagliarella, 40 anni, ha ufficialmente annunciato il proprio ritiro dal calcio giocato. L'ex attaccante blucerchiato aveva dichiarato al termine dello scorso campionato di essere disposto a rimanere alla Sampdoria anche in Serie B, per contribuire alla risalita. Le intenzioni del capitano, però, non si sono incontrate con quelle della nuova società guidata da Manfredi e Radrizzani.

Dopo alcuni mesi con qualche voce di mercato infondata, su tutte quella di un approdo a Bari, il bomber ha dichiarato di essere ormai costretto ad appendere gli scarpini al chiodo: "Sono svincolato e costretto a smettere, sono in condizioni fisiche inaccettabili per poter tornare in campo - ha detto ai microfoni di Sky Sport - ora avrò tutto il tempo per capire quale strada intraprendere".

La carriera e i numeri di Fabio Quagliarella

Fabio Quagliarella, nato a Castellammare di Stabia il 31 gennaio 1983, ha segnato 235 goal in 723 partite con le maglie di club tra campionati e coppe, ha fatto le fortune di Chieti, Torino, Fiorentina (nell'anno in cui si chiamava Florentia Viola dopo il fallimento), Torino, Ascoli, Sampdoria, Napoli e Juventus. A questi numeri vanno aggiunti altri nove goal con la maglia della Nazionale, vestita 28 volte. Due le parentesi in maglia blucerchiata. La prima nella stagione 2006/2007 con 42 gare e 14 goal tra Serie A e Coppa Italia; la seconda dal 2016 al 2023 con 251 gare e 92 goal. Totale 293 gettoni di presenza in blucerchiato e 106 goal (277 presenze e 102 goal solo in Serie A, il resto in Coppa Italia), nella storia del club solo Mancini (171 gol), Vialli (141) e Flachi (110) hanno segnato di più. A livello di campionato Serie A solo 'Bobby goal' precede Quagliarella per numero di reti segnate. Nella stagione 2018/2019 ha conquistato il titolo di capocannoniere con 26 marcature, risultato che gli è valso anche il premio della Serie A come miglior attaccante dell'anno.