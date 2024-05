Un calcio alla leucemia: vecchie glorie Samp e volti noti in campo per beneficenza

"Un calcio alla leucemia". Venerdì 24 maggio 2024 alla Sciorba ci sarà un evento benefico che coinvolgerà vecchie glorie della Sampdoria, vip, amici di Francesco Flachi e Simone Pavan e tifosi della Gradinata Sud. L'incasso verrà devoluto interamente all'ospedale Gaslini di Genova e mette insieme sport e intrattenimento, proprio come venne fatto nel 2019 con 'Una notte da Dieci', evento voluto da Flachi con il patrocinio di Comune e Regione e dell'Istituto Gaslini.

Nel pomeriggio ci sarà un torneo, a partire dalle ore 17, con le scuole calcio genovesi. Poi in serata, dalle ore 21, via con il quadrangolare di calcio che coinvolgerà tanti volti noti e beniamini dei tifosi blucerchiati degli anni passati. I biglietti di ingresso costano 15 euro per l'intero e 10 per i ridotti (bambini dai 5 ai 10 anni) e possono essere acquistati a questo link.

Oltre a Flachi e Pavan hanno confermato la presenza altri ex calciatori come Sergio Volpi, Filippo Maniero, Maurizio Ganz, Stefano Sorrentino, Angelo Palombo, Fabio Quagliarella, Davide Possanzini, Stefano Lucchini. Ce ne saranno anche altri, così come personaggi del mondo della televisione e della musica. La serata sarà condotta da Andrea Carlini, protagonista dei programmi televisivi 'Colorado' e 'Zelig'. L'intrattenimento musicale, invece, è garantito dalla 'Blue Circled Band'.

