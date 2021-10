L'ex Samp Puggioni diventa avvocato: "Un percorso lungo più di 10 anni"

L'ex portiere della Sampdoria Christian Puggioni ha superato l'esame da avvocato. Lo ha annunciato sui social con grande soddisfazione: "Finalmente Avvocato! Si è concluso un percorso davvero lungo, intenso ma altamente formativo".

Una bella soddisfazione personale, ma anche un nuovo capitolo della propria vita professionale dopo aver appeso i guantoni al chiodo. Puggioni, nato a Genova il 17 gennaio 1981, è cresciuto calcisticamente tra Baiardo e Sampdoria, per poi girare l'Italia e vestire (tra le altre) le maglie di Pisa, Reggina, Piacenza e Chievo. A fine carriera il ritorno in blucerchiato con 30 presenze tra il 2015 e il 2018, prima di chiudere la carriera tra Benevento e Vis Pesaro, lo scorso anno l'ultima stagione in Serie C. Nel mezzo anche tanti sacrifici e studi, prima per conseguire la laurea e poi per sostenere l'esame di stato.

Nei giorni scorsi, in partenza per Reggio Calabria per sostenere l'esame, aveva scritto sui social: "In valigia tanti sacrifici, tante pagine di codici, lette e rilette, tante notti insonni. Notti passate, nei bagni dei vari hotel d’Italia, per non disturbare il proprio compagno di camera, alla vigilia di una partita importante. Fatiche, ansie, come un qualsiasi studente, nonostante l’essere allenato ad esibirsi difronte a migliaia di persone. Un percorso lungo più di 10 anni".